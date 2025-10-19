Hallan Cuerpo Sin Vida en la Colonia Fronteriza de Ciudad Juárez

Durante la mañana de este domingo 19 de octubre, fue localizado el cuerpo de una persona sin vida en el cruce de las calles Santiago e Isla Salomón, en la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Localizan Cuerpo Inhumado de Manera Clandestina en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, vecinos del sector realizaron un reporte al número de emergencias 911 tras detectar un bulto que parecía ser el cuerpo de una persona. El hallazgo ocurrió cerca de la presa de La Montada, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Autoridades Resguardaron el Área del Hallazgo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y del Ejército Mexicano arribaron al lugar para acordonar y resguardar la zona. Minutos después, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes y confirmó que se trataba del cuerpo de un hombre.

Al sitio también acudió personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para levantar el cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley con el objetivo de determinar la causa de muerte y confirmar su identidad.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre el caso. Se espera que una vez concluidas las investigaciones, se dé a conocer oficialmente la identidad de la víctima y las circunstancias que rodean su fallecimiento.

Historias recomendadas: