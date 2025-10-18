Localizan Cuerpo Inhumado de Manera Clandestina en Terreno Baldío de Ciudad Juárez

La tarde de este sábado 18 de octubre, agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) localizaron el cuerpo inhumado de una persona en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Atrás Quedó la Huella y Portal de Avellano, en la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, dicho hallazgo se realizó durante un operativo que realizaban elementos de investigación en la zona suroriente de la ciudad, como parte de una investigación en curso.

Se desconoce la identidad de la víctima

El área fue acordonada por las autoridades mientras peritos en criminalística de campo realizaron el levantamiento de evidencia y se inició la excavación para recuperar el cuerpo. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del cuerpo y lo traslado a sus instalaciones.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad de la víctima ni el tiempo que llevaba sepultada, por lo que el caso fue turnado al Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, que continuará con las indagatorias correspondientes.

