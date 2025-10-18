Aseguran Drogas, Armas y Equipos de Cómputo en Cateo a Bar de Ciudad Juárez

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizó un cateo en un bar de Ciudad Juárez, Chihuahua, ubicado en la plaza comercial del cruce del Boulevard Tomás Fernández y Parque de las Ninfas, en la colonia Los Parques.

El cateo se realizó en seguimiento de una carpeta de investigación, en el interior del inmueble, las autoridades encontraron sustancias con características de cocaína, armas de fuego y equipo de computo, los cuales fueron asegurados por los agentes estatales y federales.

Asegura SSPE en Moris, Chihuahua, Artefactos Explosivos, un Dron y Vehículos Robados

Durante la intervención, las autoridades aseguraron diversos objetos vinculados con delitos contra la mujer y actividades ilícitas, entre los cuales se encuentran:

Dos computadoras con CPU integrado color negro.

⁠Un arma de fuego tipo pistola de color café, con 10 cartuchos útiles.

Un arma de fuego tipo pistola color verde con negro, con 7 cartuchos útiles 9 mm.

Un arma de fuego tipo pistola de color negro, calibre 5.7 con 17 cartuchos útiles.

109 envoltorios transparentes con una sustancia blanca con características de la cocaína

Teléfono color rojo.

Celular color blanco.

⁠Un teléfono color negro, azul con funda color negro.

DVR color blanco.

Dos tablet.

Billetes de diferentes denominaciones por la cantidad de 9 mil 020 pesos.

Disco duro color negro.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de la FEM, para quedar a disposición del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Trata de Mujeres, Niños y Niñas, donde se realizará el análisis correspondiente y se continuará con las investigaciones.

