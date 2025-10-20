Agreden a Dos Empleados en Negocio de Comida en Ciudad Juárez; A uno le Muerden la Oreja

La noche del 19 de octubre de 2025 se registró una riña al interior de un negocio de comida ubicado en la calle Piña y avenida Manuel J. Clouthier, en la colonia Ampliación Aeropuerto de Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que realizaban patrullaje por la zona, observaron a un hombre con visibles huellas de violencia, quien solicitó apoyo de la unidad.

La víctima, identificada como cocinero del establecimiento, manifestó que fue agredido por un excompañero de trabajo identificado como Omar Alberto. El agresor ingresó al local y, sin mediar palabra, lo derribó al suelo, mordiéndole una oreja y causándole una lesión grave. Posteriormente, tomó un recipiente con aceite caliente y se lo arrojó a otro empleado, quien resultó con quemaduras en la espalda.

Detienen al Presunto Agresor y a un Adolescente

Tras el ataque, agentes municipales lograron detener a Omar Alberto G. D., de 25 años, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de lesiones dolosas.

Durante el aseguramiento, un adolescente de 15 años intentó obstruir la detención adoptando una actitud evasiva, por lo que también fue arrestado por el delito de desobediencia y resistencia de particulares. Las autoridades pusieron a ambos detenidos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Historias recomendadas: