Van Más de 367 Mil Casos de Infecciones Respiratorias Agudas en Chihuahua

Con la llegada del otoño, la Secretaría de Salud del Estado advirtió un incremento en las enfermedades respiratorias, derivado de los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en el estado de Chihuahua, especialmente durante las mañanas y noches.

De acuerdo con el reporte más reciente, de enero a la fecha se han confirmado 60 casos de COVID-19 en todo el estado, de los cuales 29 corresponden a Chihuahua capital, 9 a Ciudad Juárez y 7 a Delicias.

En cuanto a influenza, se han contabilizado 148 casos, siendo nuevamente la capital del estado la que encabeza la lista con 63 contagios, seguida de Delicias con 21 y Ciudad Juárez con 18.

Más de 367 mil casos de infecciones respiratorias agudas en el año

La dependencia estatal informó que durante 2025 se han registrado más de 6 mil 500 casos de neumonías y bronconeumonías, concentrándose la mayoría en Chihuahua capital con más de 3 mil, Ciudad Juárez con 1,303 y Cuauhtémoc con 330.

No obstante, las infecciones respiratorias agudas (IRAS) continúan siendo las más comunes, con más de 367 mil casos en el año 2025. Solo en Ciudad Juárez y Chihuahua capital se reportan más de 106 mil casos cada una, mientras que Hidalgo del Parral suma cerca de 25 mil.

Ante este panorama, las autoridades de salud reiteraron el llamado a la población a completar los esquemas de vacunación, abrigarse adecuadamente y evitar los cambios bruscos de temperatura, principalmente en niños y adultos mayores, grupos más vulnerables ante las infecciones respiratorias.

