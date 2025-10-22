Explosión en Vivienda de Ciudad Juárez Deja a un Hombre Lesionado

Durante la mañana de este miércoles 22 de octubre se registró una explosión en una vivienda ubicada en la calle Paseo de las Garzas, en el fraccionamiento Paseos del Alba, en Ciudad Juárez.

Según los primeros reportes proporcionados por las autoridades, la explosión habría sido provocada por una fuga de gas ubicada en el boiler del domicilio. Como resultado, un hombre, de aproximadamente 50 años, identificado como Humberto, resultó lesionado. Se trata de un trabajador de la construcción que se encontraba laborando en el patio trasero de la vivienda al momento del incidente.

Autoridades Atienden Explosión

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para asegurar la zona, así como personal del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender el incendio generado por la explosión. Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de Rescate, quienes brindaron atención médica inmediata al hombre lesionado, quien fue trasladado a un hospital.

Hasta el momento se ha informado que el hombre presenta quemaduras en el 75% de su superficie corporal, con lesiones en cara, pecho, brazos y piernas, así como desprendimiento de piel. Se espera que durante las próximas horas las autoridades brinden información sobre su estado de salud.

