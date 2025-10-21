Fue a Visitar a su Amigo y lo Halló Sin Vida Dentro de Su Casa en Ciudad Juárez

La tarde de este martes 21 de octubre, se registró el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Toribio Ortega y José Trinidad, en la colonia Tierra y Libertad, en Ciudad Juárez.

El reporte fue realizado al número de emergencias 911 por un hombre que acudió a visitar a su amigo y lo encontró tirado en el suelo, con abundante sangre alrededor.

Autoridades Resguardan la Zona

Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para acordonar la zona y resguardar el área mientras se llevaban a cabo las primeras investigaciones.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el lugar para iniciar las indagatorias correspondientes y realizar el levantamiento de evidencias. Posteriormente, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladar el cuerpo a sus instalaciones y practicar la necropsia de ley, con el objetivo de determinar la causa de muerte.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las posibles causas del fallecimiento. Se espera que en las próximas horas se obtenga más información, con apoyo de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

