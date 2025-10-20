Suman 35 Homicidios en Ciudad Juárez en Octubre 2025; Seis Ocurrieron el Fin de Semana

Durante el pasado fin de semana se registraron seis homicidios dolosos en distintos puntos de Ciudad Juárez, Chihuahua, con lo que la cifra mensual aumentó a 35 asesinatos hasta el 19 de octubre, de acuerdo con el conteo de autoridades locales.

De los hechos violentos ocurridos, dos se registraron el viernes, uno el sábado y tres el domingo, sin que hasta el momento se haya informado sobre personas detenidas relacionadas con estos ataques.

Sujetos Armados Ingresan a un Domicilio y Asesinan a Dos Hombres en Ciudad Juárez

En lo que va de octubre, ocho de las víctimas son mujeres, y en lo que va del año suman 789 homicidios en total, de los cuales 86 corresponden a mujeres, según las estadísticas oficiales de seguridad.

30 detenidos por conducir en estado de ebriedad

Durante el mismo fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informaron la detención de 30 conductores que fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol.

Todos fueron trasladados al Centro de Recuperación Cívico Total (Cerecito) para cumplir con las sanciones correspondientes.

Entre los casos reportados destaca uno en el que un automovilista fue detenido tras provocar un accidente mientras conducía en estado de ebriedad, motivo por el cual las autoridades reiteraron el llamado a evitar manejar bajo los influjos del alcohol para prevenir tragedias.

