Tercera Feria de la Salud en Ciudad Juárez Ofrecerá Servicios Médicos Gratuitos

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este 25 de octubre de 2025 se llevará a cabo la Tercera Feria de la Salud en el Oratorio Don Bosco. Este está ubicado en las calles Isla Nueva Guineana, de la colonia 16 de Septiembre, en Ciudad Juárez.

El evento busca fomentar el bienestar integral de la población y promover la detección oportuna del cáncer de mama, ofreciendo servicios gratuitos y actividades abiertas a toda la ciudadanía.

Servicios Gratuitos Para la Comunidad

Durante la jornada se ofrecerán consultas médicas, vacunación, atención en salud mental, orientación en nutrición y cuidado de mascotas. Además, se instalarán módulos de atención para la expedición de actas de nacimiento, carta de no antecedentes penales, licencias de conducir y servicios educativos, entre otros trámites.

La feria se llevará a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y está dirigida a toda la comunidad, con el propósito de acercar servicios de salud y facilitar trámites a los juarenses. Por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad y acudir para aprovechar los servicios disponibles.

