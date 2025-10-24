Granizada en Ciudad Ahumada Sorprende a Residentes; Alertan por Frente Frío

Los habitantes de Ciudad Ahumada, Chihuahua, se vieron sorprendidos la tarde del pasado jueves por una inusual precipitación de granizo que se prolongó por un periodo de aproximadamente 15 minutos, generando asombro y algunas afectaciones menores en la localidad.

El evento meteorológico comenzó con un notable incremento en la intensidad del viento. Se registraron ráfagas que alcanzaron velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, creando un ambiente de expectación entre los residentes. A las ráfagas iniciales le siguió una lluvia, la cual sirvió como preludio para la caída del granizo que cubrió diversas zonas de la ciudad.

Noticia relacionada: Frente Frío 10 Provocará Descenso de Temperatura, Lluvias y Fuertes Vientos en Chihuahua

Frente Frío Nueve Detrás del Fenómeno

Este cambio abrupto en las condiciones climáticas no es un evento aislado, sino que está directamente relacionado con el ingreso del Frente Frío Número Nueve a la región norte del país.

Según la información proporcionada por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), el ingreso de este sistema frontal ha generado un descenso en las temperaturas y, más importante aún, ha traído consigo pronósticos de lluvia y granizo en algunas regiones específicas del estado de Chihuahua.

Pronóstico del Clima en Ciudad Juárez y Chihuahua Hoy 24 de Octubre 2025

La CEPC ha emitido una alerta a la población para que tomen las debidas precauciones ante las variaciones climáticas que persistirán durante los próximos días. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los comunicados oficiales, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y conducir con extrema precaución.

Captan caída de granizo en Ciudad Ahumada, Chihuahua pic.twitter.com/azEtVRtgAX — ViralesMex (@virales_mex) October 24, 2025

Las autoridades reiteran el llamado a reportar cualquier incidente o emergencia a los números de atención disponibles.

Historias recomendadas: