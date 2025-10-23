Preparan en Ciudad Juárez Celebración de San Judas Tadeo ¿Qué Días y a Qué Hora Será el Festejo?

Los preparativos para la tradicional celebración de San Judas Tadeo ya comenzaron en Ciudad Juárez, donde fieles y organizadores se alistan para rendir homenaje al patrono de las causas difíciles y desesperadas.

Frente al templo ubicado sobre la calle Valle de Juárez, se realizó un cierre parcial de uno de los carriles en sentido poniente a oriente, debido a la instalación de juegos mecánicos y puestos que formarán parte de la festividad.

Tres días de celebración y ambiente familiar

El vicario de la parroquia de San Judas Tadeo, César Alejandro Solís Suárez, informó que los festejos se extenderán por tres días: domingo 26, lunes 27 y martes 28 de octubre, en un ambiente familiar con antojitos mexicanos, música y actividades para niños.

Va a ser una kermés hermosa, van a ser tres días… va a haber muchos antojitos mexicanos, música, jueguitos para los niños, y un ambiente familiar.

Además, el vicario explicó que dentro de la eucaristía, las misas para el domingo serán a las 8:00, 11:30, 1:30 y 7:00 de la tarde; el martes 28, día de San Judas Tadeo, habrá misas cada dos horas desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Durante esos días, se espera la asistencia de cientos de feligreses, quienes tradicionalmente acuden al templo para agradecer favores o pedir intercesión al santo. Autoridades recomendaron a los automovilistas tomar precauciones viales ante los cierres parciales y el incremento en el flujo de peatones en la zona.

