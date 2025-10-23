Megadestilichadero 2025 en Ciudad Juárez: Se Integran Más Camiones para Recolectar Residuos

La Dirección de Servicios Públicos y Limpia de Ciudad Juárez informó que el megadestilichadero del sábado 25 de octubre contará con unidades adicionales para reforzar la recolección de tiliches en distintos sectores de la ciudad.

En total serán siete camiones, dos de ellos pertenecientes al municipio y cinco rentados, los que recorrerán las colonias Hidalgo y Américas, con el objetivo de agilizar el retiro de desechos voluminosos que los ciudadanos depositen en los puntos designados, así lo explicó César Tapia, director de Servicios Públicos.

A partir de este sábado 25 se integran cinco camiones más, con capacidad de 10 toneladas y caja abierta, lo que será de gran ayuda para atender la demanda.

Se instalarán contenedores para que los juarenses lleven muebles viejos

El funcionario recordó que estas acciones se suman al programa de puntos limpios, donde se instalan grandes contenedores para que los juarenses lleven muebles viejos, colchones u otros residuos que no son retirados por el servicio regular de recolección.

El megadestilichadero busca promover la disposición correcta de los residuos y evitar acumulaciones que generen focos de infección o afecten la imagen urbana de Ciudad Juárez.

