Hallan Dos cuerpos Envueltos en Cobijas en el Fracc. Parajes de San José en Cd. Juárez

Durante la mañana de este jueves 23 de octubre se registró el hallazgo de dos cuerpos envueltos en cobijas de color rojo y beige en un terreno baldío del fraccionamiento Parajes de San José, en Ciudad Juárez.

Los cuerpos fueron encontrados en una brecha ubicada en la intersección de la Avenida Miguel de la Madrid y la Avenida Fundadores, en la colonia mencionada. Hasta el momento, las autoridades indican que podrían tratarse de dos hombres, aunque esto aún se encuentra en investigación.

Se Desconoce la Identidad de las Víctimas

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes aseguraron la zona a la espera de que llegara personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. También se esperaba la presencia del Servicio Médico Forense para trasladar los cuerpos a sus instalaciones y practicar la necropsia de ley.

Hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre la identidad de las víctimas. Se espera que, conforme avance la investigación, las autoridades proporcionen más detalles. Según estadísticas, estos serían los cuerpos número 40 y 41 localizados en lo que va del mes de octubre en la ciudad.

