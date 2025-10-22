Muere Joven Motociclista al Chocar Contra Camión de Personal en Ciudad Juárez
Un joven de 22 años perdió la vida tras impactarse contra un camión de transporte de personal en Ciudad Juárez.
Durante la tarde de este miércoles 22 de octubre se registró un fatal accidente en el cruce de las calles Portal del Pomelo y Puerto Tarento, en la colonia Portal del Roble, en Ciudad Juárez. En el percance, un motociclista perdió la vida luego de impactarse contra una unidad de transporte de personal identificada con el número económico 9548.
De acuerdo con información proporcionada por familiares, la víctima fue identificada como Leonardo Daniel, de 22 años, quien trabajaba como plomero.
Familiares Exigen Justicia Para Leonardo Daniel
Hasta el lugar acudieron elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial, quienes acordonaron la zona y detuvieron al conductor de la unidad, identificado como José Ángel G. C., de 62 años, ya que, de acuerdo con el reporte de vialidad, este le habría cortado la preferencia de paso al motociclista.
Al sitio del accidente también arribaron familiares de la víctima, entre ellos la madre del joven, Susana, quien exigió justicia a las autoridades por la muerte de su hijo.
De acuerdo con cifras oficiales, con este hecho ya suman 431 accidentes viales en lo que va del año 2025, con un saldo de 346 personas lesionadas y 17 fallecidas en Ciudad Juárez.
