Detienen a Presuntos Responsables de Homicidio en Valle del Marqués en Ciudad Juárez

El pasado martes 22 de octubre de 2025 se llevó a cabo la detención de Luis Alberto J. R., de 29 años, y Eduardo J. R., de 31 años, presuntos responsables del homicidio de un hombre en una vivienda del fraccionamiento Valle del Marqués en Ciudad Juárez.

Testigos los señalaron directamente como quienes cometieron el ataque y, al momento de ser detenidos por agentes municipales, presentaban manchas de sangre en sus prendas de vestir. En el lugar se aseguró un machete y un tubo metálico, armas que habrían sido utilizadas para agredir a la víctima.

La Víctima Fue Atacada con Arma Blanca

El crimen ocurrió en el cruce de Miguel de la Madrid y Marqués de Antares. La víctima, de entre 45 y 50 años, presentaba múltiples lesiones en brazos, manos y cabeza y fue localizada sobre un carro de plástico a escala, el cual presuntamente utilizaron para mover el cuerpo desde el punto donde fue privado de la vida.

Tras seguir la marca de arrastre, los agentes municipales lograron ubicar un domicilio donde realizaron el arresto de los presuntos responsables, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Localizan a Hombre Sin Vida con Heridas de Arma Blanca en Ciudad Juárez

