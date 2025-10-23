Avanza Investigación por Homicidio de un Hombre Afuera de Gimnasio en Chihuahua

Autoridades municipales y estatales dieron a conocer los avances que actualmente se tienen en la investigación del homicidio de un hombre ocurrido el pasado lunes 20 de octubre en el exterior de un gimnasio ubicado en la colonia Riberas de Sacramento, al norte de la ciudad de Chihuahua.

Víctima Tenía Antecedentes

Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal, informó que se activaron de inmediato los protocolos de inteligencia de la corporación, en coordinación con la Fiscalía, y señaló que la víctima tenía antecedentes.

Cabe mencionar que el hombre murió de manera inmediata al exterior del lugar público donde apenas salía, pese a los esfuerzos por salvarle la vida por parte de paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron tras el reporte realizado por testigos al número de emergencias.

Una Mujer También Resultó Herida

El fiscal general del Estado, César Jáuregui, informó que en la escena del crimen también resultó lesionada una mujer que portaba un arma de fuego y que actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un hospital. Indicó que la investigación continúa para determinar su relación con el ataque.

