Identifican a Beatriz B. G., Desaparecida Hace Casi 4 Años, en Ciudad Juárez
El cuerpo de Beatriz B. G. fue localizado momificado e inhumado de manera clandestina en Ciudad Juárez, tras permanecer casi cuatro años desaparecida.
Autoridades confirmaron la identificación oficial de la osamenta localizada el pasado 9 de septiembre de 2025 en la colonia Kilómetro 29, en Ciudad Juárez, la cual corresponde a Beatriz B. G., quien contaba con reporte de desaparición desde hace 3 años y 9 meses, cuando tenía tan solo 19 años.
Los restos de la joven fueron encontrados momificados e inhumados de manera clandestina por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación para la Búsqueda de Personas Ausentes o no Localizadas por Razones de Género de la Fiscalía de la Mujer.
Hallazgo y Proceso de Identificación del Cuerpo
Durante las labores de búsqueda, se emplearon elementos caninos y equipo de rastreo hasta ubicar, entre vegetación de gobernadora y nopales, el punto exacto donde agentes investigadores y antropólogos forenses iniciaron las excavaciones.
Actualmente, se llevan a cabo los procesos correspondientes para la entrega del cuerpo a su familia, quienes ya fueron notificados sobre la localización e identificación de Beatriz. Las autoridades establecieron que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.
