Cae Auto de Puente del Periférico de la Juventud en Chihuahua; Rescatan a Conductor

La mañana de este viernes 24 de octubre, se registró un fuerte accidente automovilístico en el Periférico de la Juventud, a la altura del puente que conecta con la calle Vía Sicilia, muy cerca del Distrito Uno, una zona con alta afluencia vehicular y comercial en la capital del estado de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un automóvil en color negro, que circulaba de sur a norte, perdió el control al incorporarse hacia la avenida Francisco Villa, lo que provocó que brincara el muro de contención y cayera desde la parte alta del puente, quedando volcado con el techo contra el pavimento.

Bomberos rescatan al conductor atrapado

El guiador quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que utilizar equipo de rescate hidráulico para liberarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba lesiones de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro.

Elementos de la Policía Vial acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y regular el tráfico que se congestionó por varios minutos.

A través de cámaras de seguridad se captó el momento exacto en que el vehículo se sale de control, salta la barda perimetral y cae del puente, quedando completamente destrozado.

