En Menos de 24 horas, Dos Autos se Incendiaron en Distintos Puntos de Ciudad Juárez

En menos de 24 horas, se registraron dos incendios vehiculares en distintos puntos de Ciudad Juárez, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia. En ambos casos, las autoridades presumen fallas mecánicas como causa principal.

El primero de los hechos ocurrió la mañana de hoy martes 21 de octubre, cuando un automóvil estacionado en una plaza comercial, ubicada en el cruce de las calles Ramón Rayón y Margarito Herrera, fue consumido por las llamas.

Te podría interesar: Aseguran Tres Autos Deportivos por Participar en Carreras Clandestinas en Chihuahua

De acuerdo con las primeras versiones, un cortocircuito provocado por una falla mecánica habría originado el fuego que destruyó la parte frontal del vehículo.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron para sofocar las llamas, aunque el auto ya presentaba daños totales.

Otro incendio vehicular se reporta cerca del Puente Córdova-Américas

Un día antes, el lunes, se registró otro incendio de vehículo en las inmediaciones del Puente Internacional Córdova-Américas, poco después de que el conductor ingresara a territorio mexicano. Según los primeros reportes, el automóvil había pasado la revisión aduanal y se dirigía hacia el parque El Chamizal, cuando comenzó a despedir humo y posteriormente se incendió.

Van Más de 230 Mil Engomados Ecológicos Expedidos en Ciudad Juárez

Elementos de seguridad y personal aduanal intervinieron rápidamente para sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara. No se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales en la unidad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un reporte oficial sobre las causas del siniestro, aunque se presume que también podría tratarse de una falla mecánica.

Historias recomendadas: