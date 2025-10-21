Detienen a Empleada de Funeraria Del Carmen en Ciudad Juárez

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Nancy Ivette A. A., empleada de la funeraria Del Carmen, en Ciudad Juárez, relacionado al caso del Crematorio Plenitud. La detención se realizó por los delitos de inhumación y exhumación ilegal, falta de respeto a restos humanos y fraude, informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

Los agentes llevaron a cabo la detención hoy martes 21 de octubre, en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Ramón Corona, en la colonia Centro de Ciudad Juárez. De inmediato, la mujer fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos.

Detenida es investigada por incumplir un servicio funerario y desconocer el destino del cuerpo

De acuerdo con la carpeta de investigación, la imputada presuntamente habría recibido dinero por un servicio funerario y cremación de un hombre el pasado 9 de mayo de 2025, servicio que nunca se realizó. Hasta el momento, las autoridades desconocen el paradero del cuerpo que le fue entregado.

En las próximas horas, Nancy Ivette A. A. será presentada ante un Juez de Control, donde el Ministerio Público formulará los cargos correspondientes.

