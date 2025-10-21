Inicio Chihuahua Aseguran Tres Autos Deportivos por Participar en Carreras Clandestinas en Chihuahua

Aseguran Tres Autos Deportivos por Participar en Carreras Clandestinas en Chihuahua

Elementos de la Policía Estatal y Seguridad Vial aseguraron tres vehículos deportivos tras detectar carreras clandestinas en la avenida Tecnológico de Chihuahua.

Aseguran tres vehículos deportivos tras detectar carreras clandestinas en Chihuahua. Foto: SSPE

Un operativo conjunto entre la Policía Estatal y Seguridad Vial permitió el aseguramiento de tres vehículos deportivos que participaban en carreras clandestinas en la zona norte de la ciudad de Chihuahua capital.

Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida Tecnológico y Manuel Prieto Luján, donde los agentes detectaron a varios automovilistas realizando maniobras peligrosas y excediendo los límites de velocidad.

Durante la intervención fueron asegurados un auto de lujo modelo 2016 y dos automóviles deportivos, modelos 2016 y 2018, además de imponer las multas correspondientes a los conductores involucrados.

Autoridades reiteran llamado a evitar conductas de riesgo en la vía pública

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó nuevamente a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito y evitar participar en este tipo de actividades que ponen en riesgo la vida de los conductores y de terceros.

Con este operativo, las autoridades buscan inhibir las carreras clandestinas que se realizan en distintos puntos de Chihuahua y que han sido motivo de múltiples denuncias ciudadanas.

