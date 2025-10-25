Piden Donadores de Sangre Para Juan Manuel en Ciudad Juárez; Requiere Cirugía de Corazón

El señor Juan Manuel Delgado Ibarra, de 65 años, se encuentra hospitalizado desde hace 15 días en la Clínica 35 del IMSS en Ciudad Juárez, luego de sufrir un paro cardíaco agudo al miocardio el pasado 8 de octubre de 2025. Además, presentó líquido en los pulmones y presión arterial baja.

Sus familiares informaron que el paciente requiere seis donadores de sangre de cualquier tipo para poder realizar su traslado a la ciudad de Torreón, Coahuila, donde le será practicada una cirugía de corazón.

Liliana Delgado, hija del señor Juan Manuel, mencionó que la familia se encuentra desesperada, ya que son originarios de Guadalajara, Jalisco, y no han podido conseguir a los donadores requeridos. Indicó que, aunque ya le han practicado cateterismos y otros estudios que han sido favorables, la cirugía no podrá realizarse sin la sangre necesaria para el traslado.

Quienes deseen ayudar pueden acudir al Banco de Sangre del IMSS 35, donde Juan Manuel se encuentra internado en el sexto piso, camilla 654. Para mayor información, pueden comunicarse a los números 656-260-6359 (Liliana Delgado) y 656-130-3036 (Víctor Soriano).

Requisitos Para Donar Sangre

• Presentarse a partir de las 6:30 a. m. (llegar 15 minutos antes).

• Duración aproximada del proceso: 4 horas.

• Se solicita cualquier tipo de sangre.

Requisitos generales:

– Tener entre 18 y 65 años.

– Peso mínimo 60 kg

– Haber dormido mínimo 6 horas continuas.

– No haber estado enfermo en los últimos 15 días.

– No acudir en ayunas (puede tomar café negro sin azúcar, fruta o galletas).

– Personas con diabetes o hipertensión controladas sí pueden donar.

– No haber consumido alcohol 3 días antes.

– Esperar 12 meses si tiene tatuajes, perforaciones o procedimientos como bótox.

– No haber tenido cirugías recientes o extracción dental en los últimos 6 meses.

– Mujeres: No estar embarazadas ni en lactancia.

Se pide acudir limpio, con ropa cómoda y manga corta.

