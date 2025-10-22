Lanzan Jornada de Esterilización de Mascotas en Ciudad Juárez; Entérate Dónde Será
La Dirección de Bienestar Animal anunció una jornada gratuita de esterilización y colocación de microchips para mascotas en Ciudad Juárez; aquí te decimos cuándo y dónde.
A través de sus redes sociales, la Dirección de Atención y Bienestar Animal anunció una campaña de esterilización gratuita para mascotas. La meta es realizar mil procedimientos durante las cinco jornadas programadas para los días 24, 25 y 26 de octubre en Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir la sobrepoblación de animales y mejorar su calidad de vida.
Las autoridades informaron que el cupo es limitado y que la atención se brindará únicamente a través de registro previo en la página oficial de la dependencia. De esta manera, las y los ciudadanos podrán acceder a este servicio en alguna de las sedes programadas.
Fechas y Sedes de las Jornadas de Esterilización
Viernes 24 de octubre
Centro Comunitario Tierra Nueva
Calle El Principio 1437, C.P. 32599
4:30 p. m.
Sábado 25 de octubre
Centro Comunitario Granjas de Chapultepec
Calle Alberto García 7918, Granjas de Chapultepec, C.P. 32679
7:00 a. m.
Sábado 25 de octubre
Escuela Primaria Estatal Gral. Fidel Ávila
Calle Zacatecas s/n, Fidel Ávila, C.P. 32540
7:00 a. m.
Domingo 26 de octubre
Escuela Secundaria Técnica #64
Calle Valle de Iguala 1131, Morelos, C.P. 32573.
7:00 a. m.
Domingo 26 de octubre
Escuela Primaria Unidad Nacional (Samalayuca)
Calle Nicolás Bravo s/n, Samalayuca, Juárez, Chihuahua, C.P. 32730
7:00 a. m.
Aplicarán Microchip de Identificación
Jorge Bautista, director de Esterilizaciones Masivas, explicó que al registrarse en línea la ciudadanía podrá elegir el lugar que más le convenga para llevar a sus mascotas.
La ciudadanía va a tener la opción de elegir el lugar donde se van a acercar para realizar la esterilización de sus perros o gatos, machos o hembras, señaló.
Además, durante estas jornadas también se realizará la implantación de microchip de identificación a las mascotas, un procedimiento que no requiere registro previo. Hasta la fecha, se han implantado 4 mil 500 microchips en la ciudad.
