Lanzan Jornada de Esterilización de Mascotas en Ciudad Juárez; Entérate Dónde Será

A través de sus redes sociales, la Dirección de Atención y Bienestar Animal anunció una campaña de esterilización gratuita para mascotas. La meta es realizar mil procedimientos durante las cinco jornadas programadas para los días 24, 25 y 26 de octubre en Ciudad Juárez, con el objetivo de reducir la sobrepoblación de animales y mejorar su calidad de vida.

Las autoridades informaron que el cupo es limitado y que la atención se brindará únicamente a través de registro previo en la página oficial de la dependencia. De esta manera, las y los ciudadanos podrán acceder a este servicio en alguna de las sedes programadas.

Fechas y Sedes de las Jornadas de Esterilización

Viernes 24 de octubre

Centro Comunitario Tierra Nueva

Calle El Principio 1437, C.P. 32599

4:30 p. m.

Sábado 25 de octubre

Centro Comunitario Granjas de Chapultepec

Calle Alberto García 7918, Granjas de Chapultepec, C.P. 32679

7:00 a. m.

Sábado 25 de octubre

Escuela Primaria Estatal Gral. Fidel Ávila

Calle Zacatecas s/n, Fidel Ávila, C.P. 32540

7:00 a. m.

Domingo 26 de octubre

Escuela Secundaria Técnica #64

Calle Valle de Iguala 1131, Morelos, C.P. 32573.

7:00 a. m.

Domingo 26 de octubre

Escuela Primaria Unidad Nacional (Samalayuca)

Calle Nicolás Bravo s/n, Samalayuca, Juárez, Chihuahua, C.P. 32730

7:00 a. m.

Aplicarán Microchip de Identificación

Jorge Bautista, director de Esterilizaciones Masivas, explicó que al registrarse en línea la ciudadanía podrá elegir el lugar que más le convenga para llevar a sus mascotas.

La ciudadanía va a tener la opción de elegir el lugar donde se van a acercar para realizar la esterilización de sus perros o gatos, machos o hembras, señaló.

Además, durante estas jornadas también se realizará la implantación de microchip de identificación a las mascotas, un procedimiento que no requiere registro previo. Hasta la fecha, se han implantado 4 mil 500 microchips en la ciudad.

