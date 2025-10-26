Primer Ministro de Malasia Dice Tener Mucho en Común con Trump, Incluidos los Problemas Legales

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, hizo declaraciones durante la 47th cumbre ASEAN, celebrada en Kuala Lumpur, en las que señaló que comparte cosas en común con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluso sus respectivos problemas legales.

Según el mandatario malasio, en el marco de esa cumbre “el mundo necesita líderes que promuevan firmemente la paz, y para lograrla, hay que romper algunas reglas, como lo hizo hoy”.

Trump Anuncia Acuerdo Histórico de Paz Entre Tailandia y Camboya en Kuala Lumpur

Anwar Ibrahim relató que cuando llegó el presidente Trump le solicitó que lo acompañara en el coche y él respondió que eso iba en contra de los protocolos de seguridad. Aun así, añadió, Trump “estuvo encantado de romper las reglas”.

Mucho en común

Durante la misma intervención, el primer ministro dijo: “Y tenemos muchas cosas en común. Yo estuve en prisión, pero usted casi lo logró”. El contexto fue el encuentro bilateral entre Anwar Ibrahim y Donald Trump en el marco de la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur (Malasia).

Con esta intervención, el primer ministro de Malasia no solo hizo un comentario humorístico sobre sus trayectorias personales, sino que también aprovechó la plataforma internacional para subrayar que, en su opinión, la promoción de la paz requiere liderazgo audaz y la disposición a desafiar normas establecidas cuando sea necesario.

