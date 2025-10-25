Trump Anuncia Aumento de 10% de Aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un aumento de 10% en los aranceles a Canadá, una medida que profundiza las tensiones entre ambos países y ha llevado a la suspensión del diálogo bilateral sobre política comercial.

El anuncio fue realizado a través de su cuenta en Truth Social, donde el mandatario justificó la decisión como una respuesta directa a un anuncio televisivo impulsado por el gobierno de Ontario. Según Trump, el spot utilizaba fragmentos editados del expresidente Ronald Reagan para criticar las políticas arancelarias estadounidenses, lo que calificó de “fraude” y de “acto hostil contra Estados Unidos”.

Acusa fraude

En su publicación, Trump aseguró que la Fundación e Instituto Presidencial Ronald Reagan confirmó que el material audiovisual fue manipulado de manera engañosa y difundido sin autorización. “El único propósito de este fraude era la esperanza de Canadá de que la Corte Suprema de Estados Unidos viniera a su rescate sobre los aranceles”, escribió el mandatario, agregando que el anuncio debía ser retirado “inmediatamente”.

El mensaje del presidente se produjo en un tono de confrontación: “Debido a su grave tergiversación de los hechos y acto hostil, estoy aumentando el arancel a Canadá en un 10% sobre lo que están pagando actualmente”. Trump también insistió en que Reagan “amaba los aranceles para fines de seguridad nacional y de la economía”, contradiciendo el mensaje del anuncio canadiense.

El spot, transmitido durante la Serie Mundial de béisbol, habría buscado, según Trump, influir en la opinión pública estadounidense y en la Corte Suprema, que próximamente revisará un caso relacionado con los aranceles impuestos por su administración.

