Donald Trump Arremete contra Gustavo Petro: "El Presidente de Colombia Es un Narcotraficante"

Antes de partir a Kuala Lumpur, Malasia, para asistir a la Cumbre de la ASEAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Previo a tomar el vuelo, la prensa interrogó Trump sobre el mandatario sudamericano, a quien acusó de ser un narcotraficante.

Sí, sí. Es un narcotraficante. El presidente de Colombia es un narcotraficante

Esta declaración se da en un contexto de enfrentamientos verbales entre ambos presidentes y luego de que el Departamento del Tesoro anunciara este viernes sanciones económicas contra Petro y sus familiares.

De acuerdo con esta institución, tanto Gustavo Petro como su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro, habían permitido el florecimiento de los cárteles desde que el primero llegó al poder en 2022.

También fue sancionado el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti. El Departamento del Tesoro señaló que durante el gobierno de Petro la producción de cocaína ha llegado a la cifra más alta en décadas.

Por su parte, el mandatario colombiano comentó que la decisión era una arbitrariedad propia de un régimen de opresión y que no tenía ni cuentas en Estados Unidos que pudieran congelarle.

Y agregó que nunca ha cedido a "propuestas mafiosas" y nunca ha hecho negocios en Estados Unidos.

(...) no tengo un dólar en los Estados Unidos, no hay ninguna cuenta que congelarme. No tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica

El discurso de Trump contra Petro

El adjetivo usado por Trump contra Petro se está convirtiendo en un discurso constante en voz del presidente estadounidense.

El pasado 19 de octubre, en una publicación en su red Truth Social, Donald Trump escribió que Gustavo Petro es líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas tanto en campos grandes como pequeños en toda Colombia.

Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo

Por ello, Trump detuvo toda la ayuda económica al gobierno colombiano y agregó que el propósito de la producción de drogas es que lleguen a Estados Unidos "causando muerte, destrucción y estragos".

Petro es un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud irrespetuosa hacia Estados Unidos, debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no será bien recibido

Con información de N+

ICM