¿Quién es Alejandro Kirk? Datos del Primer Catcher Mexicano en una Serie Mundial de MLB

Alejandro Kirk tiene 26 años, el 6 de noviembre cumplirá 27, y se encuentra en la cúspide de su carrera, al ser el primer receptor mexicano en jugar una Serie Mundial de la mano de los Blue Jays, equipo con sede en Toronto, Canadá.

Kirk fue fichado en 2016 por los Toronto Blue Jays, después de 4 años de estar en las Ligas Menores, llegó su ansiado debut en Grandes Ligas el 12 de septiembre de 2020.

Kirk, es un unicornio

“Kirky es un unicornio”, ha dicho John Schneider, manager de los Blue Jays

Kirk es originario de Tijuana, Baja California y es llamado "El Capitán Kirk". Su apodo refleja su rol como líder dentro del equipo haciendo alusión al personaje de Star Trek.

Sus inicios comenzaron en México en la Academia de los Toros de Tijuana. Destacó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). En 2016, con apenas 17 años, ganó la Triple Corona de bateo en la Liga Clase AA de la Liga Mexicana de Beisbol.

Es valorado por sus habilidades defensivas, de acuerdo con la MLB, su valor resalta en el encuadre de lanzamientos y su porcentaje de atrapadas y robos.

Kirk también ha demostrado su valor como bateador de contacto, con un 13.2% de ponches en el plato el año pasado, ubicándose en el percentil 95 de todos los bateadores de las Grandes Ligas.

Y su talento le ha valido ser nominado al Guante de Oro 2025, lo cual se define el 2 de noviembre

Alejandro Kirk. Foto: Reuters

Rompiendo estereotipos

Kirk, mide 1.73 m y pesa 111 kilos, desafiando la imagen típica de un receptor de la MLB.

Según su perfil en la página de la MLB, señala que ha sido confundido con muchas otras cosas a lo largo de los años, desde un asistente del clubhouse hasta un empleado del estadio y algunos otros personajes, pero ciertamente no con un jugador de béisbol.

Este no era el tipo de jugador que los entrenadores y el personal de desarrollo en Dunedin estaban acostumbrados a ver entrar por esas puertas. El peso y la complexión física de Kirk siempre fueron el “pero” en aquellos primeros días

Kirk ha dicho que siempre era “el otro muchacho”, al que le pedían que entrara y tomara algunos turnos al bate contra un joven lanzador de primer nivel, o que le recibiera a alguien si tenía suerte. Pero esto nunca lo desmotivó, por el contrario, asegura que esto lo motivó a sacarle provecho y pulirse.

Será el pelotero azteca número 19 en jugar una Serie Mundial

Beto Ávila

Benjamín Gil

Horacio Piña

Karim García

Enrique Romo

Alfredo Aceves

Fernando Valenzuela

Ramiro Peña*

Aurelio Rodríguez

Jaime García

Aurelio López

Fernando Salas

Jorge Orta

Roberto Osuna

Erubiel Durazo

Julio Urías

José Urquidy

Víctor González

Blue Jays en Serie Mundial

El equipo regresa a la Serie Mundial después de 32 años tras vencer 4-3 a los Marineros de Seattle en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

¿Cuánto gana Alejandro Kirk?

El receptor mexicano Alejandro Kirk y los Azulejos acordaron en marzo pasado, una extensión de 5 años y 58 millones de dólares hasta la temporada 2030, asegurando a uno de los jugadores más importantes de Toronto.

Kirk tiene previsto ganar 4.6 millones de dólares esta temporada, por lo que este acuerdo comprará su último año de arbitraje (2026) y las cuatro temporadas que siguen.

Hoy, con todo este brillo y sencillez, Kirk se convierte en el primer receptor mexicano en disputar un Clásico de Otoño.

