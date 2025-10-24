VIDEO: Así Fue el Momento de la Explosión por Fuga de Gas en Restaurante "La Soldadera", en CDMX

Una explosión provocada por una fuga de gas en el restaurante "La Soldadera", ubicado en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tomó por sorpresa la noche de este viernes 24 de octubre a comensales y turistas que se encontraban por la zona.

Cerca de las 20:45 horas, una fuerte explosión desató un incendio en el establecimiento, cerca del Frontón México, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. De inmediato los servicios de emergencia se dieron cita al lugar para sofocar el incendio.

Al cabo de media hora, el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México logró extinguir el incendio, que amenazaba con extenderse al resto del edificio. Unas 150 fueron desalojadas del emblemático restaurante.

En un segundo quedó envuelto en llamas el restaurante

VIDEO: Momento Exacto de Explosión en Restaurante La Soldadera, en Monumento a la Revolución

El incendio se originó en un contenedor de gas del sistema de aire acondicionado en el restaurante "La Soldadera".

"Al momento, se reporta situación controlada. Bomberos de la Ciudad de México controlaron la fuga encendida y la carga de fuego; posteriormente, se realizó el enfriamiento de dos cilindros de gas LP con capacidad para 10 kg", dijo más tarde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Hasta el momento no se registran heridos de gravedad; sin embargo, en el lugar fue atendida una persona por crisis neuroconvulsiva por elementos del ERUM.

