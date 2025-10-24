Donald Trump Acusa a Exfuncionarios Biden de Espionaje con Operación 'Escarcha Ártica'

Donald Trump denunció una operación del gobierno de Joe Biden para espiar a adversarios políticos. Según el presidente de los Estados Unidos, la operación “Escarcha Ártica” habría espiado a congresistas y grabado sus conversaciones.

Donald Trump denuncia supuesta operación “Escarcha Ártica” por parte del anterior gobierno de Biden

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos denunció la existencia de una operación del pasado gobierno de Joe Biden con el fin de espiar a sus adversarios políticos. Al respecto, Donald Trump señaló que documentos en poder de su gobierno “demostraban fehacientemente” esta operación, llamada “Escarcha Ártica”:

Últimas noticias: Documentos demuestran fehacientemente que Christopher Wray, el Trastornado Jack Smith, Merrick Garland, Lisa Monaco y otros delincuentes corruptos de la fallida administración Biden, aprobaron la Operación Escarcha Ártica.

Además, el republicano señaló que esta operación habría servido para grabar llamadas de senadores y congresistas. El presidente de Estados Unidos también acusó a este grupo demócrata de haber intervenido en la elección estadounidense del 2020:

Espiaron a senadores y congresistas, e incluso grabaron sus llamadas. Hicieron trampa y manipularon las elecciones presidenciales de 2020. ¡Estos lunáticos de la izquierda radical deberían ser procesados ​​por su comportamiento ilegal y altamente antiético!

¿Quiénes son los funcionarios que denuncia Donald Trump por haber participado en la operación “Escarcha Ártica”?

Entre los nombres mencionados por Donald Trump en la operación “Escarcha Ártica” hay varios funcionarios federales que participaron tanto en el gobierno de Joe Biden como en el primer gobierno del propio republicano.

Por ejemplo, el primer nombre de la lista se refiere a Christopher Asher Wray, quien fue director del FBI entre 2017 y el 2025. Wray defendió la independencia del FBI y negó que fuese parte de un “estado profundo” abocado a interferir con el gobierno de Trump.

Jack Smith, otro nombre mencionado, fue el fiscal especial nombrado para investigar la posible incitación de Donald Trump durante la toma del Capitolio.

Lisa Monaco fue fiscal general adjunta de los Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden. Por su parte, Merrick Garland fue fiscal general durante el gobierno del demócrata, entre 2021 y 2025.

