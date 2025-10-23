Trump Se Reunirá con Xi Jinping Durante Gira por Asia, Anuncia la Casa Blanca

Este jueves 23 de octubre de 2025, la Casa Blanca dio a conocer que el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, durante una gira que hará por Asia.

Durante conferencia de prensa, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, indicó que la reunión entre ambos líderes será el próximo 30 de octubre.

La funcionaria detalló que Trump partirá hacia Malasia a última hora del viernes y que también visitará Corea del Sur, donde se reunirá con Xi Jinping.

El jueves por la mañana, hora local, el presidente Trump participará en una reunión bilateral con el presidente Xi de la República Popular China, antes de partir de regreso a su casa en Washington.

Reunión con líderes asiáticos

La portavoz de la Casa Blanca también indicó que este domingo 26 de octubre, Trump asistirá a una cena con líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

En ese encuentro participará su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó Leavitt.

Lo anterior abre la puerta a un encuentro directo entre el republicano y Lula en un momento en que Washington y Brasilia buscar acercar posturas luego de la brecha diplomática provocada por el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Sin embargo, la Casa Blanca no confirmó por el momento si ambos mandatarios tendrán un encuentro privado en Malasia.

Trump aterrizará el domingo en Malasia y se reunirá con el primer ministro, Anwar bin Ibrahim.

y se reunirá con el primer ministro, Anwar bin Ibrahim. Después tendrá una cena de trabajo con los 10 miembros de ASEAN.

con los 10 miembros de ASEAN. También estarán presentes el primer ministro chino Li Qiang; el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, o el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak.

Foro y temas comerciales

De acuerdo con la agenda, el martes Trump volará a Tokio para reunirse con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el miércoles viajará a la ciudad surcoreana de Busan, donde se verá con el presidente Lee Jae-myung.

Ese mismo día viajará a la localidad surcoreana de Gyeongju, donde participará en eventos empresariales del foro APEC.

Y también ese jueves será la esperada cumbre con el presidente chino, Xi Jinping, de la que espera que pueda salir un acuerdo para reducir los aranceles y las restricciones comerciales entre las dos primeras potencias mundiales.

Afectación por cierre de gobierno

En otro tema, la funcionaria estadounidense habló sobre los efectos del cierre gubernamental o shutdown.

"Más de 500 mil empleados federales civiles perderán su salario completo mañana”, dijo.

De tal manera, instó a los demócratas a que aprueben la Resolución Continua “para que podamos acabar con esta locura y este caos".

Con información de Reuters y EFE.

