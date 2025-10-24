Segunda Balacera en CDMX Hoy: Escolta Frustra Asalto y Mata a Presunto Delincuente

Una balacera en inmediaciones de las calles Nápoles y Londres de la colonia Juárez, provocó la movilización de servicios de emergencias en la alcaldía Cuauhtémoc; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando un hombre fue asesinado por disparos de arma de fuego.

Según los primeros reportes, dos sujetos en motocicleta se acercaron a un automovilista. Los testigos refieren que presuntamente intentaron asaltar a la persona.

De manera preliminar, se sabe que otra persona se percató del intento de robo y disparó contra los presuntos agresores.

Las peatones que se encontraban cerca de la zona señalaron que se escucharon al menos 6 detonaciones, por esta razón, corrieron para buscar refugio y pedir ayuda al 911.

En el lugar quedó el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala y aún con el casco de motociclista en la cabeza.

¿Cómo ocurrió la balacera en la colonia Juárez?

Luego de darse a conocer la balacera en la colonia Juárez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó detalles del ataque que provocó pánico en una zona con muchos establecimientos y oficinas.

La corporación indicó que oficiales fueron alertados por un reporte de disparos en el sitio y, al llegar al lugar, observaron a un hombre con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, quien ya no contaba con signos vitales.

Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta intentaron asaltar a un automovilista, en ese momento su escolta se percató y efectuó disparos

Por estos hechos, ya se da seguimiento al otro sujeto que intentó asaltar al automovilista.

El escolta será presentado ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades

