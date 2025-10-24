Reportan Incendio en Establecimiento cerca de Monumento a la Revolución, CDMX

La noche de este viernes 24 de octubre, se registra un incendio en uno de los lugares que se encuentran en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El establecimiento afectado es un restaurante llamado La Soldadera, ubicado en el cruce de Avenida de la República 157, colonia Tabacalera. Servicios de emergencia ya se encuentran en el lugar trabajando para apagar el fuego.

Un testigo que se encuentra en la zona, llamado Antonio, dijo a N+

Cuando volteé, vi que ya estaba en llamas este restaurante. La asistencia fue inmediata

En breve más información