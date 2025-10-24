Chino Zhi Dong Zhang Enfrentará Juicio por Tráfico de Fentanilo en NY Ante Juez Brian Cogan

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang será trasladado a Nueva York para comparecer ante la justicia federal estadounidense por acusaciones relacionadas con tráfico de cocaína y fentanilo. Las autoridades lo señalan como figura principal en operaciones de narcotráfico.

Zhang compareció ante la Corte de Distrito del Sur de Texas, ubicada en Brownsville, donde se llevó a cabo una audiencia judicial para determinar el siguiente paso en su proceso legal.

Video: Confirman Detención de Zhi Dong Zhang, el Capo Chino del Fentanilo.

Durante la audiencia, el juez Ignacio Torteya emitió una determinación sobre el procedimiento a seguir. La resolución judicial estableció que el acusado debe enfrentar inicialmente los cargos en su contra en la Corte de Distrito del Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

Los cargos criminales contra Zhang fueron presentados originalmente en junio de 2021 ante la corte de Brooklyn, por lo que el traslado responde a la jurisdicción donde se originó el caso.

El juez designado para conocer el caso es Brian Cogan, magistrado de la Corte de Distrito del Este de Nueva York que ha presidido varios procesos judiciales contra narcotraficantes mexicanos considerados de alto perfil en años recientes.

El traslado del acusado desde Texas hacia Nueva York permitirá que el proceso judicial avance en la jurisdicción correspondiente, donde se presentaron los cargos iniciales hace más de tres años.

Historias recomendadas:

CT