Choque de Microbús en Paseo de la Reforma Deja Al Menos 15 Personas Lesionadas

Un microbús de la Ruta 18 terminó impactado contra un poste en avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Paseo de la Reforma y el cruce con la calle Boca Negra, en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México.

De acuerdo con un video compartido en redes sociales, se puede ver a la unidad del transporte público impactada con un poste, mientras que pasajeros descienden con ayuda de otras personas.

El vehículo quedó destrozado de la parte frontal.

El C5 dio a conocer que servicios de emergencia se encuentran laborando por accidente vial sobre la avenida Paseo de la Reforma.

Conductor llevaba "música a todo volumen"

En entrevista para N+, dos mujeres que señalaron ser pasajeras indicaron que la unidad se encontraba completamente llena y que el conductor manejaba a exceso de velocidad y con música a volumen muy alto, al momento del accidente.

Según dijeron, el conductor perdió la estabilidad del microbús y al chocar con el poste no terminó volcado.

Personal de Protección Civil y de emergencias médicas se encuentra atendiendo a las personas lesionadas.

