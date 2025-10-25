Inicio Veracruz Se Incendia Pipa Cargada de Diésel en Emiliano Zapata, Veracruz; Hay Cierre Hacia Cardel

Se Incendia Pipa Cargada de Diésel en Emiliano Zapata, Veracruz; Hay Cierre Hacia Cardel

Se registró el incendio de una pipa cargada con diésel en el libramiento a Plan del Río, rumbo a Cardel

Se incendió una pipa este sábado cargada con diésel en libramiento hacia Plan del Río. Foto: X @virales_mex

Una pipa cargada con diesel se incendió cuando circulaba en el libramiento de Plan del Río a la altura del kilómetro 25.

El accidente se registró la mañana de este sábado y obligó al cierre total de la circulación vehícular con dirección a Cardel.

El conductor del tráiler logró salir con algunos golpes que no ponen en peligro su vida.

Personal de Protección Civil Municipal de Emiliano realizó las maniobras correspondientes para enfriar la pipa que transportaba Diesel.

información en desarrollo…

