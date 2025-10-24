Mueren Padre e Hijo tras Accidente en Carretera Soledad de Doblado-Manlio Fabio Altamirano

Durante la mañana de este viernes 24 de octubre, autoridades y cuerpos de emergencia se movilizaron debido a que se registró un aparatoso choque entre dos camionetas en la carretera Soledad de Doblado-Manlio Fabio Altamirano. Se reportó que, tras el hecho, hubo un saldo de al menos dos personas fallecidas.

El accidente se registró a la altura de la comunidad de Cabo Verde, por lo cual la circulación se vio interrumpida por alrededor de 3 horas en dicho tramo. Se dio a conocer que las víctimas mortales eran padre e hijo, originarios del municipio de Soledad de Doblado.

Dos menores y su madre mueren en accidente de carretera al sur de Veracruz

Un trágico accidente se registró la tarde de este miércoles 22 de octubre en una de las carreteras del sur de Veracruz. Las víctimas mortales son una madre de familia y sus dos hijos menores de edad.

Los hechos se dieron en el puente Coatzacoalcos II Antonio Dovalí Jen, en la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque. Según los primeros reportes, el conductor de la unidad y padre de los menores permanece hospitalizado, y su estado de salud es reportado como delicado. Esto debido a las fuertes lesiones sufridas en este accidente vehicular.

Más tarde, se dio a conocer que la familia es originaria del municipio de Agua Dulce al sur de Veracruz. Trascendió que el vehículo en el que viajaba la familia fue impactado por alcance por un tractocamión, provocando un choque múltiple al chocar con otro vehículo que se encontraba al frente.

Al percatarse de lo sucedido, el conductor del tráiler que presuntamente ocasionó este accidente se habría dado a la fuga, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Tras el accidente, se registró el cierre de esta vía de comunicación en tanto se realizaron las diligencias correspondientes y se retiraron las unidades siniestradas.

Elementos periciales se encargaron de realizar el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas, los cuales fueron enviados al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los procedimientos correspondientes.

Con información de Abigail Montoya y Mónica Ricardez | N+

