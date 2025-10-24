Jaime "N" es Sentenciado a 20 Años de Prisión por Violencia y Pederastia en Coatzacoalcos

En la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz la Fiscalía General del Estado informó que, la Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, se logró sentencia condenatoria de 21 años y 1 mes de prisión en contra de Jaime "N".

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de mayo del año 2021, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Las Américas, donde Jaime "N" ejerció actos de violencia física y abusó sexualmente de una persona. El hombre fue encontrado responsable responsable de los delitos de violencia familiar equiparada y pederastia agravada de una víctima con identidad resguardada.

Derivado de estos hechos ocurridos al sur del estado de Veracruz, el juez además de dictar sentencia condenatoria, suspendió sus derechos civiles y políticos dentro del juicio oral 74 2025.

Mujer es sentenciada a 20 años de prisión en Veracruz

El pasado 15 octubre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó que fue sentenciada a 20 años de prisión, Yesenia Ivón “N” como responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio siete personas, entre ellos un menor de edad.

Los hechos por los cuales se logró la sentencia, ocurrieron el pasado domingo 3 de julio de 2022, en la colonia Ejido Primero de Mayo Sur, en el municipio de Boca del Río, al interior de un predio que comprende tres viviendas, en el mismo terreno.

De acuerdo con la información, Yesenia “N” abrió la puerta a hombres armados, quienes agredieron a los residentes de dichas viviendas con armas de fuego y un arma blanca, ocasionándoles diversas lesiones que les privaron de la vida.

El juez además de dictar sentencia, estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos, dentro del juicio oral 51/2025.

