Alejandro Sanz Dedica su Concierto en Veracruz a Damnificados por Inundaciones; Esto Dijo

La noche del pasado miércoles 22 de octubre, Alejandro Sanz dio un concierto en Veracruz, como parte de su gira “ Y Ahora Qué +?”, el cual fue un sold out. Pero además de sus éxitos, dedicó unas palabras para los afectados por las inundaciones en la zona norte del estado.

El concierto realizado en el estadio de Beisbol “Beto Ávila” en Boca del Río, Veracruz, tuvo en su interior a miles de asistentes que corearon las canciones más populares de Alejandro Sanz. Pero eso no fue todo, también guardaron silencio cuando el intérprete decidió hablar sobre los damnificados por las inundaciones.

Durante su show, Sanz confirmó que estaba enterado de la situación por la que atraviesa el estado, por lo que dedicó un mensaje de empatía y amor para los veracruzanos que la estaban pasando mal.

¿Qué dijo Alejandro Sanz durante su concierto en Veracruz sobre los afectados por las inundaciones?

Durante su concierto en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Alejandro Sanz, dedicó el siguiente mensaje a los veracruzanos que resultaron afectados por las inundaciones en la zona norte del estado.

Se que han sido unos días muy complicados por aquí por la zona, hay mucha gente afectada y eso no se nos puede olvidar tampoco, estamos aquí celebrando la música y es verdad que se nos olvidan todas las cosas que ocurren, pero para esa gente necesitamos mandarle todo el amor del mundo y que sientan que estamos aquí acompañándole, aunque estemos haciendo música, estamos celebrando la música, pero ojalá puedan recuperar sus vidas pronto y que dios los cuide muchísimo

Acompañado de dichas palabras, concluyó dedicando el concierto de esa noche, para aquellos que lo perdieron todo por el desbordamiento de los ríos, como Poza Rica y Álamo Temapache.

Va por ellos, este concierto también, este cariño que nos escuchen desde donde están y que sepan que les queremos muchísimo tambien y que están en nuestros corazones

