Vinculan a Proceso a Antonio "N", Exdirigente del PRD en Veracruz por Presuntas Amenazas

La tarde de este jueves 16 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, informó que se obtuvo vinculación a proceso contra Antonio de Jesús “N”, exdirigente del PRD en Veracruz, esto como presunto responsable de los delitos de amenazas y homicidio en grado de tentativa en agravio de las víctimas identificadas con las iniciales E.L.R.H., O.P.R. y A.L.P.R., y homicidio en grado de tentativa, en agravio de O.P.R.

Los hechos acontecieron, el pasado 25 de septiembre del año en curso, cuando el ahora detenido presuntamente amenazó a las víctimas y posteriormente intentó privarlas de la vida. El juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal 410/2025.

Información en desarrollo...