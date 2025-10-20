Asaltan a René Omar Jaen, Alcalde Electo de Misantla tras Entregar Víveres a Damnificados

El pasado sábado 18 de octubre, el Alcalde Electo del municipio de Misantla, Veracruz, denunció en redes sociales que fue víctima de un asalto, en su regreso de visitar colonias de Álamo Temapache, en donde acudió a dejar víveres a los damnificados por las inundaciones.

De acuerdo con un video publicado en sus redes sociales, el Alcalde Electo narraba que se encontraba en la caseta de Totomoxtle, sobre la autopista que va de Veracruz hacia Tuxpan, luego de ser víctima de un asalto cuando transitaba con otras personas cerca de una gasolinera ubicada en el entronque con Tihuatlán.

Es de mencionar, que René Jaen aclaró, que de este hecho delictivo no se registraron personas heridas, solo temor y nervios entre las personas que lo acompañaban. Sin embargo, si hubo pérdidas materiales, ya que reportó que con violencia le quitaron una camioneta de un compañero, equipo fotográfico, y celulares.

Información en desarrollo...

