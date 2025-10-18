Festival de las Luces en CDMX 2025: Horarios, Ruta, Fechas y Más de FILUX en Paseo de la Reforma

Uno de los espectáculos que ha conquistado a miles de capitalinos y visitantes de la ciudad regresa este mes. Se trata del Festival Internacional de las Luces (FILUX), que llega a CDMX con más de una decena de obras lumínicas, instaladas sobre Paseo de la Reforma. Si tú no te quieres perder esta edición, en N+ te damos a conocer horarios, ruta, fechas y todo lo que debes saber sobre este evento.

Y es que a unos días del inicio de las festividades de Día de Muertos y ya con el arranque de las actividades, hay una intensa agenda de eventos en la ciudad, entre los que destaca el festival.

¿Qué es el Festival de las Luces CDMX?

El FILUX 2025 es un evento organizado por un equipo de profesionales multidisciplinarios que nació en 2013.

Su edición de este año, llamada "Solo la luz", es un recorrido nocturno diseñado desplegado a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, donde fue instalada una selección de obras realizadas por un conjunto de artistas que trabajan el arte de la luz desde distintas perspectivas visuales.

Este 2025 podrás disfrutar de 14 obras, que abordan temáticas mexicanas y objetos vinculados con la cultura nacional, desde la época prehispánica hasta la biodiversidad propia de la región. La lista que conforma la exposición es la siguiente:

Guardianes de las Chinampas

Constelación trenzada

Oscuridad

Diva

Coatlicue

Punta Luna

Tradición que Ilumina

Floralia

Medios Ciclos

R+V+A+B+G+R

Lepidopter

Homenaje a Wirikuta

En el Sendero de un Jardín Rocoso

¿A qué hora comienza y dónde es Festival de las Luces CDMX?

Si no te quieres perder la exposición de arte lumínico "Solo la luz" de FILUX 2025, te recordamos que comenzó este viernes 17 de octubre 2025 y tendrá una duración de poco más de una semana, con un horario de 19:00 a 23:00 horas.

El Festival de las Luces no tiene un orden específico, así que puedes comenzarla y seguir el ritmo que tú quieras. Está instalado sobre Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la entrada de Chapultepec.

Fechas: Del 17 al 29 de Octubre 2025

Horario: De las 19:00 a las 23:00 horas

Ubicación: Paseo de la Reforma

Costo: Gratuita

