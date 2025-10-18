Eventos Día de Muertos CDMX 2025 Hoy: ¿A Qué Hora Empiezan Marcha Zombie y Desfile de Alebrijes?

Hoy sábado 18 de octubre se realizará el 17° Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, un evento que celebra la creatividad para elaborar piezas colosales de estas criaturas fantásticas, como parte de las fiestas por el Día de Muertos 2025.

Además, se realizará la Marcha Zombie, en donde los participantes se visten como los muertos que regresan del más allá.

Se recomienda ir con paraguas y protector solar, además de hidratarse bien. Para que te enteres de a qué hora inician y a qué hora acaban sigue leyendo.

Video: Así Fue en 2024 el Desfile de Alebrijes y Zombies por Festividades del Día de Muertos

Lo que hay que saber del Desfile de Alebrijes

El Desfile de Alebrijes comenzará a las 12:00 de la tarde en el Zócalo de Ciudad de México hacia el Ángel de la Independencia.

Participarán más de 200 criaturas de colores y se espera que el Desfile de Alebrijes pase por 5 de Mayo, Avenida Juárez, Eje Central y Paseo de la Reforma.

Y en caso de que no puedas ir hoy al desfile, los alebrijes permanecerán exhibidos sobre Paseo de la Reforma hasta el 9 de noviembre. Las piezas se encontrarán entre la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia.

También se realiza la Marcha Zombie

Además del desfile de alebrijes, hoy mismo se llevará a cabo la Marcha Zombie 2025.

Se trata de un evento donde los no vivos recorrerán Ciudad de México y la concentración será en el Monumento de la Revolución.

Además se realizará un baile zombie a eso de las 3:40 p.m, para después marchar hasta el Zócalo capitalino a las 4 p.m.

A qué hora termina el Desfile de Alebrijes y la Marcha Zombie

Se espera que el Desfile de Alebrijes dure cuatro horas, por lo que terminará a las 4 p.m. aproximadamente.

Mientras que la Marcha Zombie 2025 comenzará a las 4 p.m. y se espera que dure entre dos o tres horas, por lo que terminará a las 6 o 7 p.m., aproximadamente.

Así que ya lo sabes, toma precauciones si vas a transitar por la zona, o únete a las actividades por el Día de Muertos 2025.

