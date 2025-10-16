Ruta de Desfile de Alebrijes Monumentales 2025: Calles Cerradas y Alternativas Viales en CDMX

El Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 se realizará este sábado en la Ciudad de México, y en caso de que estés pensando acudir, acá te decimos cuál es la ruta del evento y qué calles estarán cerradas para que tomes tus precauciones.

Debido a la cercanía de Halloween y Día de Muertos, este sábado se realizarán la Marcha Zombie y el Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX, además de que está a punto de ser colocada la Mega Ofrenda en el Zócalo y en unos días se hará la Mega Procesión de Catrinas 2025.

Esta será la edición número 17 edición Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), que tiene por objetivo consolidar una tradición cultural en la Ciudad de México.

Ruta del Desfile de Alebrijes Monumentales 2025

El evento, que forma parte de "La Noche de los Alebrijes", se realizará este sábado 18 de octubre de 2025, a partir de las 12:00 horas, saliendo desde el Zócalo CDMX y llegando al Ángel de la Independencia. Esta es la ruta:

Zócalo 5 de Mayo Eje Central Av. Juárez Paseo de la Reforma Ángel de la Independencia

El Desfile de Alebrijes 2025 en CDMX tiene una duración de entre tres y cuatro horas debido a la magnitud del evento y el número de figuras que participan en el recorrido, además de que los asistentes tienen la oportunidad de caminar junto a ellas y fotografiarlas.

Calles cerradas por Desfile de Alebrijes en CDMX

Si eres automovilista debes tener en cuenta que todas las avenidas por las que pasa este recorrido, además de las calles de los alrededores, estarán cerradas desde las primeras horas de la mañana de este sábado. Por ello, se recomienda a las personas evitar estas vialidades y tomar las siguientes alternativas viales:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José Ma. Izazaga

Fray Servando T. de Mier

Eje 1 Oriente

#PrecauciónVial | Este sábado 18 de octubre inician los eventos alusivos a la celebración del #DíaDeMuertos🕯️ en la #CDMX: se llevará a cabo el Desfile de Alebrijes Monumentales, del #Zócalo hacia la glorieta del Ángel de la Independencia. Consulta la ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/9VgRijZ3rW — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 15, 2025

Cabe señalar que una vez que termine el Desfile de Alebrijes Monumentales 2025 dará inicio la Marcha Zombie en CDMX, por lo que las afectaciones viales en el centro de la capital continuarán hasta altas horas de la noche.

