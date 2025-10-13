Anuncian Paseo Nocturno por Día de Muertos 2025 en CDMX: ¿Cuándo y a Qué Hora Será?

La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México anunció el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025, en el marco de las celebraciones del gobierno de la capital por el tradicional festejo del 1 y 2 de noviembre.

Por lo anterior, la dependencia capitalina invitó a ciclistas, patinadores, corredores y peatones a participar en el recorrido nocturno bautizado como “Muévete en Bici”.

¿Cuándo será el Paseo Nocturno 2025 en Bici?

El Paseo Nocturno “Muévete en Bici” por el Día de Muertos, en el que los participantes acostumbran a disfrazarse o maquillarse de catrinas y catrines, se realizará el próximo sábado 25 de octubre.

Las y los asistentes podrán disfrutar del evento en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

🌜🚲Ya viene el #PaseoNocturno más esperado del año, prepara tu disfraz para celebrar el #DíaDeMuertos



¿Cuál será la ruta del Paseo Nocturno 2025 de Día de Muertos?

La ruta tendrá una extensión de 19 kilómetros, que correrá por Paseo de la Reforma al Centro Histórico de la capital.

En los próximos días la Semovi informará la lista completa de actividades culturales y recreativas que estarán disponibles durante el evento, por lo que se recomienda estar al pendiente de las redes sociales de la dependencia.

