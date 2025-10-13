Trump Aparecerá en la Revista TIME Después de Lograr Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump lograra un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que incluyó la liberación de más de mil 700 rehenes con vida que tenía el grupo terrorista, la revista TIME incluirá a Trump como su portada principal en la edición de noviembre.

Noticia relacionada: Fotos y Videos: Así Fue la Liberación de Rehenes en Gaza Luego de Acuerdo entre Israel y Hamás

El adelanto de la portada que se publicó en la cuenta de X de TIME, tiene la frase:

“His Triumph”



Dicha frase hace referencia a “su triunfo” o “su victoria”, esto por lograr un acuerdo de paz, en primera fase, entre Israel y Hamás. También se lee: “el líder que Israel necesitaba” y “Cómo Gaza se recupera”.

Además de los rehenes liberados en poder Hamás, también se logró la liberación de prisioneros palestinos, cuyo logro se concretó este lunes cuando Trump viajó a Egipto para encabezar la Cumbre por la Paz para Gaza, en donde firmó el histórico acuerdo, poniendo así fin a la guerra que inició el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás tomó más de 200 rehenes israelíes y mató a decenas de personas.

VIDEO: Así Fueron los Emotivos Reencuentros de Rehenes Liberados luego de Acuerdo Israel y Hamás

En la imagen de TIME se acompaña el siguiente mensaje:

Los rehenes israelíes vivos retenidos en Gaza han sido liberados en virtud de la primera fase del plan de paz de Donald Trump, junto con la liberación de prisioneros palestinos. El acuerdo podría convertirse en un logro emblemático del segundo mandato de Trump y podría marcar un punto de inflexión estratégico para Oriente Medio.

La imagen del TIME fue reposteada por la Casa Blanca con el mensaje: "Confía en Trump, siempre".

Historias recomendadas: