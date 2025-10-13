Fotos y Videos: Así Fue la Liberación de Rehenes en Gaza Luego de Acuerdo entre Israel y Hamás

Este lunes, 13 de octubre de 2025, Hamás liberó a 20 israelíes vivos que tuvo como rehenes durante dos años de guerra en la Franja de Gaza; lo hizo en dos momentos, primero entregó a un grupo de 7 y, tras la llegada del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, a Israel, fueron liberados 13 más.

Liberación de rehenes en Gaza. Foto: EFE

Esto luego del acuerdo de un alto al fuego entre Israel y Hamás para pausar los combates en Gaza a cambio de prisioneros palestinos, aceptando elementos de un plan presentado por el mandatario estadounidense como posible avance hacia el fin del devastador conflicto bélico.

Cabe recordar que hoy Trump arribó a Tel Aviv poco antes de las 9:00 horas, tiempo local (1:00, horario de CDMX), para asistir al Parlamento israelí donde fue elogiado, así como a la entrega de cautivos. Casi un par de horas antes, el movimiento islamista palestino entregó a 7 rehenes y cuando el presidente de Estados Unidos ya se encontraba en la Knesset, fueron liberadas las 13 víctimas restantes.

Donald Trump viajóa a Israel para presenciar la liberación de rehenes. Foto: AFP

Por su parte, Israel liberó a 154 prisioneros palestinos, quienes llegaron al norte de Egipto en tres autobuses.

Miles de personas celebraron la liberación de rehenes. Foto: AFP

En un día de celebración en Israel, con la vuelta al país de los 20 rehenes liberados por Hamás este lunes, hubo también aplausos para la hija del presidente, Ivanka Trump, y su marido, Jared Kushner, considerado el artífice de los Acuerdos de Abraham y miembro del equipo negociador que ha diseñado el acuerdo entre Israel y Hamás.

Se reportan 67,869 muertos por la guerra entre Israel y Hamás. Foto: EFE

Antes de la sesión, Trump firmó el libro de visitas del Parlamento, en el que reflejó que era "un gran honor para él" estar allí en un "día tan bonito, un nuevo comienzo".

Trump es el cuarto presidente estadounidense que se dirige al Parlamento israelí, después de que lo hiciesen Jimmy Carter (1979), Bill Clinton (1994) y George Bush (2008).

Luego de su visita a Israel, Donald TrumP llegó a Egipto hoy, 13 de octubre de 2025, para encabezar la firma del acuerdo que pondrá fin a más de dos años de guerra en la Franja de Gaza.

