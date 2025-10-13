¿Cuántos Muertos Dejó la Guerra en Gaza? Más Víctimas Durante Tregua entre Israel y Hamás

Las familias de los rehenes israelíes afirmaron hoy, 13 de octubre de 2025, que han sido informadas de que este lunes solo recibirán cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos que siguen en la Franja de Gaza, luego de la liberación de presos durante la guerra entre Israel y Hamás.

En un comunicado, el Foro de Familias que expresaron su "conmoción y consternación".

Nos sentimos profundamente conmovidos y consternados por la noticia de que hoy se entregarán únicamente cuatro cuerpos de los rehenes muertos, de los 28 que Hamás mantiene en su posesión.

Además, las familias denunciaron que esto constituye un "flagrante incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás" y exigieron que tanto el Gobierno de Israel como los mediadores tomen "acciones inmediatas para corregir esta grave injusticia".

No abandonaremos a ningún rehén. Los mediadores deben garantizar el cumplimiento del acuerdo y asegurarse de que Hamás pague por esta violación.

Este lunes, Hamás entregó a la Cruz Roja, en dos tandas, a los 20 rehenes que habían estado cautivos en Gaza durante dos años. Ahora comienza la fase en la que Hamás debe entregar los restos de los 28 rehenes fallecidos, aunque no se espera que el grupo islamista entregue todos, ya que un número indeterminado están desaparecidos.

Según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, un comité internacional ayudará a Hamás a encontrar dichos cuerpos.



Como parte del intercambio, se prevé que Israel libere a 1,968 prisioneros palestinos, de los cuales 154 serán deportados fuera del país, según informaron las principales asociaciones que representan a los prisioneros, tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

¿Cúantos muertos dejó la Guerra en Gaza?

Este lunes, 13 de octubre de 2025, el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, dijo que el balance de muertos en dos años de guerra con Israel asciende a 67,869, puntualizando que sigue recuperando cadáveres de los fallecidos durante el conflicto.

