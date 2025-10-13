¿Qué Pasó en la UAM Cuajimalpa Hoy? Desalojan a Alumnos por Supuesta Amenaza de Bomba

La comunidad de la UAM Cuajimalpa, vivió momentos de tensión este lunes, luego de que se registrara una intensa movilización de servicios de emergencia por una supuesta amenaza de bomba; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando las autoridades fueron notificadas por una amenaza para hacer daño a los estudiantes y personal de la Universidad Autónoma de México (UAM).

Se tiene conocimiento que el supuesto mensaje en el que se hacía referencia a un atentado, fue hallado en los baños, por ello, se llevó a cabo el protocolo de actuación de manera inmediata con la finalidad de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

A las instalaciones llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos, Protección Civil (PC), así como Policías de Investigación (PDI).

¿Cómo hallaron la amenaza de bomba en la UAM Cuajimalpa?

El director de la UAM Cuajimalpa, Alfonso Mauricio Sales Cruz, ofreció un mensaje a la comunidad luego de que concluyó la revisión de seguridad y protocolo, en el que se determinó que no había alguna anomalía.

Nada lo vamos a tomar como broma, dijo

El director señaló que intentaron quemar los papeles de un bote de basura de uno de los baños.

No lo lograron, se sofocó y fue cuando detectamos el letrero y buscamos en la unidad si había más letreros y activamos el protocolo

La amenaza de bomba en la UAM Cuajimalpa ocurre luego de las realizadas a planteles de bachillerato y licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta el momento se desconoce si tomarán medidas extraordinarias para proteger a los alumnos durante las clases.

