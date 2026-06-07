Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 7 de Junio 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 7 de junio de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

14:17 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Libramiento Amecameca - Nepantla, registra lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Ozumba. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

14:12 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista México Querétaro, registra lluvia del km 133 al 188. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

14:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 157. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular.

14:05 horas. Motociclista accidentado en la Autopista MÉXICO-CUERNAVACA dirección Cuernavaca a la altura de Coajomulco, km 58.

13:42 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, continúa lluvia del km 225 al 365. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

13:24 horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Continúa presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación.

13: 22 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes.

13:21 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, km 55. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (volcadura de camioneta). Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

12: 54 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, continúa lluvia ligera a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

12:43 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra lluvias y neblina a la altura de la Plaza de Cobro Palo Blanco. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

12:40 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México Querétaro, del km 153 al 158, dirección CDMX. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

12:18 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Barranca Larga - Ventanilla, registra #lluvia ligera. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

12:16 horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Continúa presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación.

11:00 horas. En Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 009+700, de la carretera Matamoros–Reynosa, a la altura de la localidad Pájaros Azules, con dirección a Matamoros. Atienda indicación vial.

10:39 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Palo Blanco. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

10:22 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Libramiento Poniente Acapulco, registra lluvia y neblina. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

10:10 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:08 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra lluvia del km 309 al 365. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

09:39 horas. PRESENCIA DE MANIFESTANTES. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Huitzo. Registra presencia de manifestantes en ambos sentidos, sin cierre a la circulación. Maneja con precaución.

09:29 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial cerca del km 233+500, de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura del Mpio. Ozuluama de Maltrata. Atienda indicación vial.

09:12 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, continúa lluvia ligera a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

09:06 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Culiacán - Los Mochis, Pte. Culiacán. Continúa reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Maneja con precaución.

09:04 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Salina Cruz - La Ventosa, continúa lluvia. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

09:01 horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 51, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:42 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Magdalena - Nogales, km 171, dirección Magdalena. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil). Maneja con precaución.

07:55 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca - Acapulco, registra lluvia ligera a la altura de la Plaza de Cobro La Venta. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

07:08 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 51, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

06:18 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 142, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

06:01 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Cuernavaca-Acapulco, registra neblina a la altura de la Plaza de Cobro Emiliano Zapata. Enciende tus luces, disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

05:50 horas. CONDICIONES CLIMÁTICAS. Autopista Salina Cruz-La Ventosa, registra lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Ixtepec.

01:25 horas. Se restablece la circulación en la autopista Isla–Acayucan, km 176, dirección Isla, tras la atención de un incidente.

01:22 horas. Se restablece la circulación en la autopista La Pera–Cuautla, km 0, dirección Cuautla, tras la atención de un accidente.

00:58 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista Nuevo Teapa–Cosoleacaque, km 29, dirección Nuevo Teapa, por atención de un choque de costado.

00:56 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 63, dirección Cuernavaca, por un choque contra muro central y la volcadura de un automóvil; se reporta tránsito lento en la zona.

00:34 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista Córdoba–Veracruz, km 17, dirección Veracruz, por la atención de un tractocamión con falla mecánica.

00:19 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Cuauhtémoc–Osiris, km 84, tras la atención de un accidente.

00:05 horas. Se restablece la circulación en la autopista Córdoba–Veracruz, km 86, dirección Veracruz, luego de la atención de un incidente.

00:00 horas. Se registra cierre total a la circulación en la autopista Querétaro–Irapuato, km 77, dirección Irapuato, por un choque múltiple por alcance entre un autobús, un tractocamión y vehículos particulares.

ASJ