Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 7 de Junio 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje. Foto: GN.

Destacado

Atención conductores: Bloqueos y cierres en carreteras de México hoy. Revisa las actualizaciones de @GN_Carreteras y @CAPUFE para planificar tu ruta con seguridad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+