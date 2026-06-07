Cae en Chiapas 'El Misterio', Líder de la Mara Salvatrucha Buscado por Interpol

El sujeto de nacionalidad salvadoreña fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración; está acusado de violación, posesión de armas de guerra, extorsión y asesinato

Chiapas El Misterio SalvadoreñoLa Secretaría de Seguridad del Pueblo precisó que el individuo era buscado por la Interpol. Foto: FGE-Chiapas.

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Orlando Ramírez, alias 'El Misterio', líder de MS-13, detenido en Chiapas. Enfrenta cargos de homicidio y violación. Conoce los detalles de su captura y su futuro legal en México.

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